محمد سامي يشيد بموهبة أحمد السعدني والأخير يرد:"بحبك ياسمسم"

25 صورة.. توافد النجوم على فيلم " كان ياما كان في غزة" في القاهرة السينمائي

أشاد المخرج محمد سامي بموهبة الفنان أحمد السعدني ترويجا لفيلمه الجديد "ولنا في الخيال حب" المقرر عرضه بالسينمات نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وأعاد محمد سامي نشر إعلان الفيلم عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتب: "أحمد السعدني من أكثر الممثلين موهبة، بجد وانا بتفرج على التريلر مفيش ريأكشن عادي ولا يحمل غير صدق ومشاعر، مبسوط بيك ومبروك يا صاحبي على كل خطوة بتاخدها، التريلر حلو أوي ويخليك تحب الفيلم قبل ما تشوفه".

ليعيد السعدني إشادة محمد سامي عبر حسابه على نفس التطبيق وكتب: "شهادة غالية من أستاذ كبير بحبك يا سمسم".

عرض فيلم "ولنا في الخيال حب" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة، وتتطور الأحداث بحيث يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبه.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من مايان السيد، عمر رزيق، فريدة رجب، سيف حميدة، تأليف وإخراج سارة رزيق.

يذكر أن محمد سامي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين "إش إش"، و"سيد الناس".

اقرأ أيضا:

إدوارد يعلن تعرضه للنصب بإسم فنان .. ماذا قال؟

"كان ياما كان في غزة" و"قطن".. تعرف على فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الجمعة