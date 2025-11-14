أحمد سعد يرفع علم مصر بحفله في لندن (صور)

كتب- هاني صابر:

أحيا المطرب أحمد سعد، حفلا غنائيا في العاصمة البريطانية لندن، وسط حضور جماهيري كبير من الجاليات العربية ومحبيه في مختلف دول أوروبا.

ومع دخول "سعد" إلى المسرح، تفاعل معه الجمهور بحفاوة شديدة، ليقوم برفع علم مصر وسط التصفيق والصيحات، قائلاً: "اسمحوا لي أرفع علم بلدي مصر في أول حفل لي في لندن".

وقدم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة من أبرز أغنياته، منها: "وسع وسع، اليوم الحلو ده، تاني، عليكي عيون، اختياراتي، ألف مرة، مكسرات"، بالإضافة إلى أغنية "أخويا" بمشاركة الملحن إيهاب عبدالواحد.