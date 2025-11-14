إعلان

يسرا وإلهام وعبير صبري. 20 صورة تكشف جمال النجمات الكبار في مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : مروان الطيب

10:52 ص 14/11/2025
  عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    الفنانة إلهام شاهين (1)
  • عرض 21 صورة
    الفنانة إلهام شاهين (2)
  • عرض 21 صورة
    الفنانة إلهام شاهين (4)
  • عرض 21 صورة
    إسعاد يونس
  • عرض 21 صورة
    الفنانة إلهام شاهين (6)
  • عرض 21 صورة
    الفنانة إلهام شاهين (7)
  • عرض 21 صورة
    الفنانة صابرين (1)
  • عرض 21 صورة
    الفنانة صابرين (2)
  • عرض 21 صورة
    الفنانة ليلى علوي (1)
  • عرض 21 صورة
    الفنانة ليلى علوي (2)
  • عرض 21 صورة
    الفنانة إلهام شاهين (5)
  • عرض 21 صورة
    انتصار (2)
  • عرض 21 صورة
    انتصار
  • عرض 21 صورة
    سماح أنور
  • عرض 21 صورة
    عبير صبري (2)
  • عرض 21 صورة
    عبير صبري
  • عرض 21 صورة
    يسرا (2)
  • عرض 21 صورة
    يسرا
  • عرض 21 صورة
    الفنانة ليلى علوي (3)
  • عرض 21 صورة
    الفنانة إلهام شاهين (3)

كتب- مروان الطيب:

خطفت العديد من نجمات الفن الأنظار إليهن خلال حضورهن فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46 هذا العام، بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وظهرت هؤلاء النجمات بإطلالات خطفن بها الأنظار على الريد كاربت ليكون السن هو مجرد رقم بالنسبة لهن، إذ ظهرن خلال هذه الإطلالات بروح شبابية وجمال ساحر، منهن النجمة يسرا، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة عبير صبري، النجمة ليلى علوي، الفنانة انتصار، الفنانة صابرين، الفنانة صفية العمري.

شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، حضور عدد كبير من نجوم الفن، وسط مشاركة العديد من أبرز الأعمال السينمائية والتي تم عرضها بالعديد من المحافل السينمائية العالمية طوال العام الجاري.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

