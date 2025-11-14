إعلان

بالصور.. زينة تكشف كواليس إطلالتها من افتتاح القاهرة السينمائي

كتب : مروان الطيب

12:36 ص 14/11/2025
    زينة من كواليس افتتاح القاهرة السينمائي (7)
    زينة من كواليس افتتاح القاهرة السينمائي (4)
    زينة من كواليس افتتاح القاهرة السينمائي (5)
    زينة من كواليس افتتاح القاهرة السينمائي (1)
    زينة من كواليس افتتاح القاهرة السينمائي (6)
    زينة من كواليس افتتاح القاهرة السينمائي (2)

كشفت الفنانة زينة عن كواليس إطلالتها من حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

نشرت زينة صور من الكواليس عبر حسابها على انستجرام، وظهرت زينة بفستان فضي بقصة الكاب، يتميز بقصة ضيقة تبرز أناقتها، واعتمدت على مكياج بسيط وشعر منسدل.

وكانت آخر مشاركات زينة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "العتاولة 2" وسط نخبة من النجوم هم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمر، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركات زينة السينمائية بفيلم "الدشاش" بطولة الفنان محمد سعد.

زينة مهرجان القاهرة السينمائي انستجرام زينة

