فيلم "قفلة" لـ أحمد الزغبي يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : سهيلة أسامة

02:11 م 13/11/2025
    المخرج أحمد الزغبي
    فيلم قفلة (2)
    فيلم قفلة (4)
    فيلم قفلة (3)

يشارك فيلم "قفلة" للمخرج أحمد الزغبي ضمن فعاليات الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إذ يُعرض يوم الخميس 20 نوفمبر في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ضمن قسم بانوراما السينما المصرية.

وروج المخرج أحمد الزغبي للفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث نشر البوستر الرسمي للعمل وعلق قائلًا: "في انتظاركم".

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول الخوف والانتظار، من خلال وقائع تقع داخل عمارة سكنية في فجر ليلة العيد.

الفيلم من تأليف وإخراج أحمد الزغبي، وبطولة جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، يارا جبران، نجلاء يونس، ومالك عماد، ومن إنتاج هند متولي.

