بدأ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات يومه الأول الخميس 13 نوفمبر، والتي تتنوع بين عروض الأفلام والجلسات الحوارية، وذلك بعدما أقيم حفل افتتاح دورته السادسة والأربعين مساء أمس الأربعاء، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية. ونستعرض أبرز العروض في السطور التالية.



يعرض المسرح الكبير في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا فيلم موارد بشرية (Human Resource)، بينما يستقبل المسرح الصغير في نفس التوقيت فيلم مرايا رقم 3 (Mirrors NO. 3)، وفي مسرح الهناجر يشاهد الجمهور فيلم نعيش هنا (We Live Here)، وتقدم سينما الهناجر يتم عرض أول الأفلام المرممة جريمة في الحي الهادىء (A Crime in a Quiet Neighborhood).



الساعة 3:00 مساء

- مايسترو التنس (My Tennis Maestro).. المسرح الكبير

- المسار الأزرق (The Blue Trail).. المسرح الصغير

- العودة إلى الديار (Homebound).. مسرح الهناجر

- امرأة في الطريق (A Woman on the Road).. سينما الهناجر

- أرض عزيزة (Cherished Land).. مركز الإبداع الفني

الساعة 6:00 مساء

- ضايل عِنا عرض (One More Show).. المسرح الكبير (عرض جالا)

- دو يو لاف مي (Do You Love Me).. المسرح الصغير

- قطن (Cotton).. مسرح الهناجر

- بعيد (Distant).. سينما الهناجر

- أمهات صغيرات (Young Mothers).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية

- ما تعرفه مارييل (What Marielle knows).. سينما الزمالك 1

- طفل الأم (Mother’s Baby).. مركز الإبداع الفني

الساعة 9:00 مساء

- بينما نتنفس (As We Breathe).. المسرح الكبير (عرض جالا)

- فلانة (Flana).. المسرح الصغير

- سولو ماما (Solomamma).. مسرح الهناجر

- القاهرة 30 (Cairo 30).. سينما الهناجر

- الضيف (The Guest).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية

- تمرد صامت (Silent Rebellion).. سينما الزمالك 1

- دار الإقامة (The Residence).. مركز الإبداع الفني

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

- 12:00 – 1:30 مساء.. حلقة نقاشية "الترميم الرقمي: إحياء التراث البصري للسينما العربية".. المتحدثون: حسين فهمي، تامر السعيد، أوسين الصواف، شتيفاني شولت شتراتهاوس، وتدير الحوار: ماجي مرجان.. (دار الأوبرا - المسرح المكشوف) حضور عام

- 2:00 - 3:30 مساء .. ماستر كلاس "أسرار صناعة الكوميديا: محاضرة مع محمد عبدالعزيز" .. يدير الحوار: أسامة عبدالفتاح.. (دار الأوبرا - المسرح المكشوف) حضور عام.

- 4:00 - 5:30مساء.. "حوار مع آدم بكري: بين الهوية والآداء".. يدير الحوار: شريف نور الدين.. (دار الأوبرا - المسرح المكشوف) حضور عام.