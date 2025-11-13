إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض مصراوي أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميريام فارس

خضعت الفنانة ميريام فارس لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللونين الأسود والأخضر.

مي سليم

خطفت الفنانة مي سليم الأنظار بأحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستانًا طويلاً باللون الأزرق.

كندة علوش

خضعت الفنانة كندة علوش لجلسة تصوير على هامش العرض الخاص لفيلم السلم والتعبان، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة.

ميري جسار

نشرت ميري جسار، زوجة الفنان وائل جسار، صورة تجمعهما عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت:"عشرون عامًا، عشرون نبضًا، عشرون لحنًا... كل عام وأنت القلب والنبض والحب، كل عام وأنت الدفء والحنان، دمت لعمري زوجي ورفيق دربي ونبض القلب".

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر صورًا جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود.

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل صورًا جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجابًا واسعًا من متابعيها.

نوليا مصطفى

ظهرت الفنانة نوليا مصطفى بفستان أنيق باللون الأزرق، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

نانسي عجرم

شاركت الفنانة نانسي عجرم صورًا من حلقتها في برنامج معكم منى الشاذلي، وعلّقت: "حلقة مميزة كلها طاقة إيجابية وذكريات ما بنساها، استمتعت بلقاء الإعلامية الصديقة منى الشاذلي بمصر الحبيبة".

عصام السقا

شارك الفنان عصام السقا جمهوره صورًا له أثناء أداء مناسك العمرة، ونشرها عبر حسابه الخاص على "إنستجرام".

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة جرئية و أنيقة بمكياج ناعم، ونشرت الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.