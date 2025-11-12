شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، ظهور لافت لنجوم الفن بإطلالات كلاسيكية أنيقة ومميزة.

وحرص النجوم على الظهور على "الريد كاربت" والتقاط الصور التذكارية أمام الجمهور وعدسات التصوير.

وظهر العديد من النجوم بإطلالات غريبة، أبرزهم نيقولا معوض الذي اعتاد الظهور في المهرجانات يضع حلق في أذنة، ومحمود عمرو ياسين الذي ظهر مرتديا "بدلة كاجوال" ويضع سلسلة حول رقبته.

وظهر نجوم آخرين، بإطلالات غريبة، أبرزهم الفنان أحمد جمال سعيد، الفنان الشاب أحمد عبدالحميد، الفنان حازم إيهاب،

يقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في السينمائي في دورته 46، في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، ويعيد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.