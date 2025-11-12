خطفت الفنانة جومانا مراد الأنظار بإطلالتها الأنيقة على السجادة الحمراء خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46.

وتألقت "جومانا" بفستان طويل باللونين الأسود والأحمر بتصميم مميز، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة وأنيقة مع مكياج ناعم.

وشهد المهرجان حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام في الساعات الأولى من الافتتاح من بينهم ليلى علوي، وسلمى أبو ضيف وإلهام شاهين وبوسي شلبي، ونرمين الفقي، وهنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو الوحيد في المنطقة الحاصل على تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

