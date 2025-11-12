كتبت- منى الموجي:

عقب انتهاء الفقرة الموسيقية، التي بدأ بها حفل افتتاح الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ألقى النجم حسين فهمي رئيس المهرجان كلمته التي رحب فيها بالحضور المتواجدين في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقال حسين "النهاردة نحتفل بافتتاح الدورة السادسة والأربعين اللي أتشرف برئاستها. مصر بلد الفن والتاريخ وتعيد صياغة الحاضر بمجهودات أولادها، مصر عمرها ما نسيت تدعم دولة شقيقة ولا تخلت عن أي دولة شقيقة، وده اللي بيظهر في دعمها لأهلنا في السودان وفي لبنان وفي تمسك مصر التاريخي بالقضية الفلسطينية إلى أن وصلنا لاتفاقية شرم الشيخ لوقف العدوان على غزة، مصر اللي ولادها بيشرفوها في الخارج زي الدكتور خالد العناني، وشباب المنتخب المصري اللي صعدنا بيهم لكأس العالم".

وتابع "ومحدش يقدر ينسى المتحف المصري الكبير، والافتتاح المبهر اللي شفناه، ولازم أوجه التحية لصاحب فكرة بناء المتحف الفنان فاروق حسني، مصر دائما قادرة تصنع المعجزات ونصنع لحظات استثنائية في قصتنا، قصة سيدة البهاء أم الدنيا مصر، مصر بتبتدي عصر نهضة جديد، عصر بيكم انتم والسينما فيه جزء من مشروع وطني".

وبدأ قبل قليل، حفل افتتاح الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في حفل كبير أقيم على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بعزف السلام الجمهوري.

ويشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم وصناع السينما، بينهم: المخرج يسري نصر الله، يسرا، صابرين، إسعاد يونس، أحمد السقا، رنا رئيس، أحمد مجدي، نرمين الفقي، ميرهان حسين، حسين فهمي، ميس حمدان، تامر هجرس، محمد كريم، لبلبة، المخرج مجدي أحمد علي، درة، جومانا مراد، هاني رمزي.

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.