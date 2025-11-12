تصوير- إسلام فاروق

تألقت الفنانة نجلاء بدر على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي.

وظهرت نجلاء بإطلالة ساحرة مرتدية فستانًا أنيقًا باللون الأزرق، مكشوف الساق، مما أضفى على حضورها لمسة من الجاذبية والأناقة.

وشهد المهرجان حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام في الساعات الأولى من الافتتاح.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الحاصل على تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

