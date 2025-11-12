إعلان

نجلاء بدر بفستان أزرق مكشوف الساق على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي

كتب : نوران أسامة

08:36 م 12/11/2025

نجلاء بدر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- إسلام فاروق

تألقت الفنانة نجلاء بدر على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي.

وظهرت نجلاء بإطلالة ساحرة مرتدية فستانًا أنيقًا باللون الأزرق، مكشوف الساق، مما أضفى على حضورها لمسة من الجاذبية والأناقة.

وشهد المهرجان حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام في الساعات الأولى من الافتتاح.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الحاصل على تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

نجلاء بدر

اقرأ أيضًا:

بالصور.. انهيارمحمود الليثي في عزاء إسماعيل الليثي

الصور الأولى من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

الفنانة نجلاء بدر إطلالة نجلاء بدر نجلاء بدر بفستان أزرق مكشوف مهرجان القاهرة السينمائي افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت