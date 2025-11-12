كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير- إسلام فاروق



حرصت الفنانة ليلى علوي على حضور حفل افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي.



وظهرت "علوي" بإطلالة أنيقة وفاخرة على السجادة الحمراء، مرتدية فستانًا طويلًا باللون الأبيض المطرز بالكامل بحبات اللؤلؤ والكريستال اللامعة، ويميز الفستان قصة ضيقة تُبرز أناقتها وظهرت كالعروسة.



وشهد المهرجان حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام في الساعات الأولى من الافتتاح.



ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو الوحيد في المنطقة الحاصل على تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.



تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.



