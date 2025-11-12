إعلان

20 صورة.. لأجرأ إطلالات نجمات الفن في مهرجان القاهرة السينمائي لدوراته السابقة

كتب : نوران أسامة

04:21 م 12/11/2025
    هند عبد الحليم
    نيللي كريم
    نسرين طافش
    نجلاء بدر
    ناهد السباعي_
    ناهد السباعي
    ليلى علوي
    منى زكي
    عبير صبري
    رزان مغربي
    رانيا يوسف._
    رانيا يوسف
    جوري بكر
    رانيا يوسف _
    أمينة خليل (2)
    بشرى
    أسماء جلال
    أروى جودة
    جيهان الشماشرجي

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، المقرر إقامته في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وفي هذا السياق، يقدم "مصراوي" أبرز وأجرأ إطلالات نجمات الفن في الدورات السابقة، والتي حازت على إعجاب الجمهور.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.


مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إطلالات نجمات الفن دوراته السابقة

