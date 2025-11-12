أول تعليق من عريس مي عز الدين بعد زواجهما

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، المقرر إقامته في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وفي هذا السياق، يقدم "مصراوي" أبرز وأجرأ إطلالات نجمات الفن في الدورات السابقة، والتي حازت على إعجاب الجمهور.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.



