18 صورة .. هنادي مهنا تستعرض جمالها في الجونة السينمائي

كشفت الفنانة هنادي مهنا عن صور جديدة من كواليس العرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

نشرت هنادي الصور عبر حسابها علىانستجرام، ظهرت خلالها وهي تستعد لحضور العرض الخاص للفيلم، كما جمعها لقاء بمخرج الفيلم كريم الشناوي وكتبت هنادي على الصور: "بعض الصور العشوائية التي لم يتم نشرها من مهرجان الجونة".

تدور أحداث فيلم "السادة الأفاضل" بعد وفاة الأب جلال، تنهار حياة عائلة أبو الفضل الهادئة. فيجد الأبن الأكبر طارق نفسه مسؤولًا عن كل شي، بينما يعود حجازي من القاهرة ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل بكثير من التعامل مع أسرته، تتعقد الأمور أكثر مع ظهور الرجل الغامض سمير إيطاليا، الذي يطالب العائلة بمبلغ كبير من المال. وبين ديون الأب، وتحف أثرية مشبوهة، تتحول محاولات الأخوين للإصلاح لسلسلة كوارث تزيد الوضع سوءًا.

الفيلم يشارك فيه كوكبة من نجوم السينما هم محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، طه دسوقي، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، إنتصار، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي.

يذكر أن الفنانة هنادي مهنا يعرض لها أيضا بالسينمات حاليا فيلم "أوسكار: عودة الماموث" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم أحمد صلاح حسني، محمد ثروت، محمود عبد المغني.

