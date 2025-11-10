آخر ظهور جمع كريم محمود عبدالعزيز وآن الرفاعي قبل الانفصال (فيديو)

أول رد من آن الرفاعي بعد إعلان طلاقها من كريم محمود عبدالعزيز

انتهى زواج كريم محمود عبدالعزيز وآن الرفاعي بإعلان الطلاق والانفصال رسميًا، لتكتب قصة حبهما السطر الأخير في العلاقة الزوجية والأسرية.

وقبل إعلان كريم محمود عبدالعزيز الطلاق عبر حسابه بموقع "انستجرام"، آن الرفاعي لم تظهر كثيرًا مع طليقها في أي حفلات أو مناسبات فنية أقيمت مؤخرًا.

وشهد حفل أحمد سعد في الساحل الشمالي أغسطس الماضي، الظهور الأخير الذي جمع الزوجين كريم محمود عبدالعزيز وآن الرفاعي قبل طلاقهما.

وأهدى المطرب أحمد سعد أغنية "قادر أكمل" للفنان كريم محمود عبدالعزيز وزوجته، في فيديو نشره برنامج "ET بالعربي"، على موقع "انستجرام"، وهو يتحدث للجمهور، قائلًا: "هنغني حاجة بقى للحب، الحب الحب الشوق الشوق، عايزين تهدوها لمين؟، ليرد الحضور، كريم محمود".

ورد أحمد سعد، قائلا: "كريم؟!، كريم؟ دا شيء متوقع يعني محستش حاجة خالص أنا مش حاسس بحاجة يعني مفيش أي ساسبنس هنا".

خرج النجم كريم محمود عبدالعزيز عن صمته، وعلق لأول مرة على أنباء انفصاله عن والدة بناته آن الرفاعي، والتي انتشرت على مدار الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي

وكتب كريم عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الطلاق شرع ربنا.. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير مهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم".

وتابع كريم "حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبدا إن فيه حد فينا يعيبه شيء، لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتبلها كده، وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين".

وأضاف كريم "أكيد مكنتش أحب أوصل للحل ده ولكن دي إرادة ربنا، ومفيش أي شخص جت سيرته مؤخرا كان له دخل بالمشاكل دي تماما لا من قريب ولا من بعيد، البيوت أسرار ومكنتش أفضل تماما أتكلم عن حياتي الشخصية احتراما لكل الأطراف، لكن تقديرا للجمهور اللي يهمه أمري وجب التوضيح".

