بعد انفصالها.. من هي آن الرفاعي طليقة كريم محمود عبدالعزيز؟

أعلن النجم كريم محمود عبدالعزيز، انفصاله بشكل رسمي عن والدة بناته آن الرفاعي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتب كريم عبر خاصية "ستوري": "الطلاق شرع ربنا.. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير مهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم، حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبدا إن فيه حد فينا يعيبه شيء، لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتبلها كده، وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين".

وأضاف:"أكيد مكنتش أحب أوصل للحل ده ولكن دي إرادة ربنا، ومفيش أي شخص جت سيرته مؤخرا كان له دخل بالمشاكل دي تماما لا من قريب ولا من بعيد، البيوت أسرار ومكنتش أفضل تماما أتكلم عن حياتي الشخصية احتراما لكل الأطراف، لكن تقديرا للجمهور اللي يهمه أمري وجب التوضيح".

تصدر اسم الفنان كريم محمود عبدالعزيز، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد تداول شائعات حول انفصاله عن زوجته آن الرفاعي.

ومن جانبه، حاول "مصراوي" التواصل مع كريم محمود عبدالعزيز، لتأكيد أو نفي الشائعات المتداولة، إلا أنه لم يرد على هاتفه.

ونستعرض في التقرير التالي 8 معلومات عن آن الرفاعي طليقة الفنان كريم محمود عبدالعزيز:

1- وقعت قصة حب بينها وبين كريم محمود عبدالعزيز.

2- تزوجت من "كريم" عن حب عام 2011.

3- والدها هو رجل الأعمال مجدي الرفاعي.

4- ليست لها علاقة بالوسط الفني.

5- لديها 3 بنات من زوجها كريم محمود عبدالعزيز هن: كندة وخديجة وحبيبة".

6- آن الرفاعي تُعد سيدة أعمال في الأزياء والموضة.

7 - أسست علامة تجارية باسمها تقدم من خلالها تصميمات كاجوال.

8 - اختارت منذ زواجها من كريم محمود عبدالعزيز أن تكون بعيدة عن الأضواء والكاميرات.

