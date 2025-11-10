"وسط الطبيعة".. مايان السيد تحتفل بعيد ميلادها ونجمات الفن يعلقن

بعد وفاة نجله| إسماعيل الليثي قبل رحيله يتحدث عن عودته للغناء: "فاتح بيت

احتفلت الفنانة مايان السيد بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 11 نوفمبر.

ونشرت مايان صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "السلام والامتنان والقليل من السحر للعام القادم.. عيد ميلاد سعيد لي".

والتقطت مايان السيد صورًا وسط الطبيعة، حيث ظهرت بإطلالة جريئة.

وتلقت مايان التهاني من نجمات الفن، أبرزهم الفنانة هند صبري، رنا رئيس، منى زكي، وغيرهن.

تشارك مايان اسليد، في فيلم" ولنا في الخيال.. حب"، للمخرجة سارة رزيق، يشارك في بطولة الفيلم: أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة، والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

يذكر أن مايان السيد شاركت في فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم محمد ممدوح، منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، تأليف محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج هادي الباجوري، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

