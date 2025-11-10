إعلان

خاص| تطورات الحالة الصحية للنجم محمد صبحي

كتب : منال الجيوشي

12:29 م 10/11/2025

محمد صبحي

كشف جمال صبحي، شقيق النجم محمد صبحي ومدير فرقته المسرحية، تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير


وقال جمال صبحي في تصريح خاص لمصراوي: "الفنان محمد صبحي تعب شوية وبنعمل حاليا فحوصات وأشعة، وخلال ساعات إن شاء الله هيخرج من المستشفى"


وكان الفنان محمد صبحي قد تعرض لأزمة صحية في أغسطس الماضي، استلزمت نقله للمستشفى


يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد صبحي مسرحية "فارس يكشف المستور"، وشاركه البطولة ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، أنجيلكا أيمن، ليلي فوزي، جمال عبدالناصر، داليدا، مصطفي يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبوهيبة، حلمي جلال، محمد عبد المعطي، علاء فؤاد، وليد هاني

