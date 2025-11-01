منى زكي ويسرا وياسمين صبري.. أجمل 20 صورة للنجوم بالزي الفرعوني

ماذا قال يحيى الفخراني بعد تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي للطفل؟

احتفل نجوم الوسط الفني بافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يقام مساء اليوم السبت بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية.

وشارك هؤلاء النجوم في تريند المصريين القدماء، إذ قام العديد منهم بتعديل صورهم بواسطة الذكاء الاصطناعي، وقام آخرون بنشر صور أصلية لهم بالزي الفرعوني من كواليس أعمال فنية قدموها من قبل، وحازت الصور على إعجاب الجمهور والمتابعين.

وكان من أبرز هؤلاء النجوم، الفنانة يسرا، الفنانة ياسمين صبري، الفنانة منى زكي، الفنانة نسرين طافش الفنان شيكو، الفنانة نسرين أمين، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنانة منة فضالي، الفنانة داليا البحيري.

يذكر أن، فعاليات الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، تبدأ مساء اليوم السبت في حدث عالمي ينتظره الملايين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من قادة وملوك ورؤساء دول العالم، وكبار الشخصيات الدولية والرموز الثقافية في مشهد تاريخي يُجسد عظمةَ مصر ودورها الحضاري الممتد عبر آلاف السنين.

