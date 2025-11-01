ماذا قال يحيى الفخراني بعد تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي للطفل؟

كتب- مصطفى صلاح

كرم مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي برئاسة الدكتورة داليا همام، النجم الكبير يحيى الفخراني، عقب انتهاء عرض مسرحيته الشهيرة الملك لير على خشبة المسرح القومي، تقديرًا لعطائه الفني المتميز ومسيرته الثرية التي أثرت الدراما والمسرح المصري والعربي.

شارك في تسليم درع التكريم وشهادات التقدير كل من الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون والرئيسة الشرفية للمهرجان، والدكتورة داليا همام، رئيسة المهرجان ومؤسسته، والدكتور أيمن الشيوي، مدير المسرح القومي وعضو اللجنة العليا للمهرجان.

وفي كلمته عقب التكريم، أعرب الفنان يحيى الفخراني عن سعادته العميقة بهذه اللفتة، مؤكدًا أن الجمهور من الأطفال هو المعيار الحقيقي لنجاح أي عمل فني، لما يتميزون به من صدق وتلقائية.

وقال الفخراني: "أعتبر الطفل أهم جمهور بالنسبة لي، لأنه الأكثر صدقًا وتعبيرًا، أتذكر أنه خلال أحد العروض المسرحية، اقترب مني طفل وشدّني من يدي، وفي تلك اللحظة أدركت أن العمل وصل حقًا إلى قلوب المشاهدين، وأن الجهد لم يذهب سدى، الطفل هو المقياس الحقيقي للنجاح، لذا أوجه شكري لمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي على هذا التكريم الذي أعتز به كثيرًا."

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لمسيرة يحيى الفخراني الطويلة التي امتدت لعقود من الإبداع في المسرح والدراما والسينما، وقدم خلالها أعمالًا خالدة تركت بصمة قوية في وجدان المشاهد المصري والعربي.

الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يُقام تحت رعاية جمعية الفن والثقافة "بتاح"، وبدعم من وزارة الثقافة المصرية، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة، وأكاديمية الفنون، ونقابة المهن التمثيلية، بهدف دعم الإبداع الموجه للأطفال وتشجيع الفنون الهادفة التي تساهم في بناء وعي الأجيال الجديدة وتعزيز القيم الإنسانية الراقية.