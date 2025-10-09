"محترمة وأنيقة".. هبة مجدي تنشر أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق

هدى المفتي وهالة صدقي .. النجوم يحتفلون بقرار وقف إطلاق النار في غزة

خضعت الفنانة هبة مجدي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت هبة مجدي مرتدية إطلالة كاجوال أنيقة وجذابة وسط أجواء ربيعية خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقوا: "الجمال والرقي والاحترام، قمر، الجمال والرقة، قمر أوي، أكتر فنانة محتشمة، كل لبسها محتم وأنيق"

وكانت آخر مشاركات هبة مجدي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "المداح: أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال ومسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وعلى الجانب الاخر كانت آخر مشاركات هبة مجدي على شاشة السينما بفيلم "استنساخ" بطولة الفنان سامح حسين.

اقرأ أيضا:

محامي شيرين عبدالوهاب يوضح سبب تأجيل محاكمتها في قضية السب والقذف

وفاة المخرج المسرحي عمرو دوارة وهذا موعد ومكان صلاة الجنازة