إعلان

"محترمة وأنيقة".. هبة مجدي تنشر أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق

كتب- مروان الطيب:

07:32 م 09/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    هبة مجدي من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (3)
  • عرض 7 صورة
    هبة مجدي من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (5)
  • عرض 7 صورة
    هبة مجدي من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (1)
  • عرض 7 صورة
    هبة مجدي من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (7)
  • عرض 7 صورة
    هبة مجدي من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (4)
  • عرض 7 صورة
    هبة مجدي من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خضعت الفنانة هبة مجدي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت هبة مجدي مرتدية إطلالة كاجوال أنيقة وجذابة وسط أجواء ربيعية خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقوا: "الجمال والرقي والاحترام، قمر، الجمال والرقة، قمر أوي، أكتر فنانة محتشمة، كل لبسها محتم وأنيق"

وكانت آخر مشاركات هبة مجدي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "المداح: أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال ومسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وعلى الجانب الاخر كانت آخر مشاركات هبة مجدي على شاشة السينما بفيلم "استنساخ" بطولة الفنان سامح حسين.

اقرأ أيضا:

محامي شيرين عبدالوهاب يوضح سبب تأجيل محاكمتها في قضية السب والقذف

وفاة المخرج المسرحي عمرو دوارة وهذا موعد ومكان صلاة الجنازة

الفنانة هبة مجدي هبة مجدي على إنستجرام إطلالة هبة مجدي هبة مجدي بإطلالة كاجوال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* مصدر يكشف سبب عدم إذاعة مباراة مصر والمغرب
خاص| "الصحة" تدرس علاج جرحى الإصابات الخفيفة داخل غزة دون نقلهم لمصر
* ترامب يعرب عن سعادته بصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي
من الإنذار إلى الإخلاء.. القصة الكاملة لحريق مستشفى راقودة بالإسكندرية (تغطية خاصة)
أبطال بلا تصفيق.. من النرويج إلى شوارع الجيزة (قصة مصورة)
محافظ شمال سيناء: جاهزون لسيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)