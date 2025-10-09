"خست واحلوت بعد الطلاق"..شيماء سيف تتألق من أحدث جلسة تصوير لمجلة "فوج"

خضعت الفنانة شيماء سيف لجلسة تصوير لصالح مجلة "فوج" العربية، ونشرت المجلة الصور عبر صفحتها الرسمية على انستجرام.

ظهرت شيماء في الصور مرتدية عدد من الإطلالات المختلفة التي أبرزت خلالها جمالها ورشاقتها بعدما كشفت عن انقاصها الوزن خلال الفترة الماضية.

وجاءت التعليقات :" بقت مانيكان، موديل،خست واحلوت بعد الطلاق، برافو عليكي، الطلاق بيحلي، رشاقة ".

وكتبت صفحة فوج على الصور: " متفائلة، أصيلة، واثقة. في هذا الشهر، نكتشف الوجه الاخر للممثلة والكوميدية المصرية شيماء سيف. ترفض شيماء الاستسلام لضغوط مجتمع يميل لتحميل المرأة العربية مسؤوليات تفوق مسؤوليات الرجل، بل ترى أن انتقاداته دليل على قوة المرأة وتأثيرها. وتصرّح لڤوغ العربية: "أفضل أن أكون دائمًا مصدرًا لسعادة الناس وليس لحزنهم ". ترى شيماء، المعروفة بلمستها الفكاهية المؤثرة، أن الكوميديا، المجال الأحب لقلبها، لا تزال تُعامل باهتمام أقل مما تستحق، رغم عشق الجمهور لها.

وتؤكد: " دائمًا عندما أقابل الناس في الشارع يكون طلبهم الدائم مني أن أُكثِر من الأعمال التي تضحكهم وتساعدهم على الهرب من ضغوطات الحياة". تستعد شيماء سيف حاليًا لخوض تجربتها السينمائية الأولى بدور بطولة في فيلم كوميدي درامي، وهي تكرس وقتها وجهدها لتطويره ببطء وحرص، مُصمّمة على تقديم عمل هادف لا يُنسى، وتقول: " أفضل أن يُذكر اسمي "شيماء سيف" فقط، وأن ترافق اسمي ابتسامة في أذهان الناس، فذلك يكفيني ويرضيني".

يذكر أن آخر مشاركات شيماء سيف الفنية كانت بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025

