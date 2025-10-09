موعد ومكان عزاء المخرج الراحل عمرو دوارة

هدى المفتي تعلق على وقف إطلاق النار في غزة: "الإبادة الجماعية لا تنتهي

حددت أسرة المخرج و المؤرخ الراحل عمرو دوارة، موعد ومكان تلقيها العزاء، وذلك عقب وفاته صباح اليوم الخميس.

ويقام العزاء، عقب صلاة المغرب، في مسجد عمر مكرم، مساء السبت المقبل الموافق 11 أكتوبر، وذلك حسب ما أعلن هشام دوارة "شقيق المخرج الراحل"، عبر صفحته في موقع فيسبوك.

وأعلن هشام فؤاد دوارة "شقيق الراحل"، صباح اليوم الخميس،عن الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب:" لاحول ولاقوة الا بالله ولا نقول إلا مايرضى الله......توفى إلى رحمة الله تعالى شقيقى الأكبر الدكتور عمرو دوارة والصلاة عليه فى صلاة الظهر بجامع الأخشيد بمنيل الروضة".

وأضاف هشام: "والدفن بمدافن الأسرة بالاسكندرية وإنا لله واليه راجعون".

يذكر أن الراحل عمرو دوارة، هو مخرج ومؤرخ مسرحي ، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984، وهو نجل شيخ النقاد المسرحيين "فؤاد دوارة".

وحصل الراحل، على بكالوريوس الهندسة قبل التحاقه بأكاديمية الفنون، وتولى إخراج مسرحيات عديدة، منها ،وهج العشق، خداع البصر، عصفور خايف يطير ، وغيرها، وشارك في العديد من المهرجانات المسرحية الدولية كما حصل على العديد من الجوائز، وآخرها جائزة الدولة في للتفوق.