احتفلت الفنانة يسرا بتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره منتخب جيبوتي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال مساء أمس الأربعاء.

ونشرت يسرا صورة للمنتخب المصري عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك"، وعلّقت: "مليون مبروك لمنتخبنا على التأهل لكأس العالم، ‏دايمًا بتشرفونا ورافعين راسنا يا أبطال".

يُذكر أن الفنانة يسرا تنتظر عرض فيلمها الجديد "الست لما" خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي.

ويشارك في بطولته بجانب يسرا كل من: درة، عمرو عبدالجليل، كريم عفيفي، محمد أنور، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف من بينهم: ماجد المصري، فتحي عبدالوهاب، حمدي الميرغني، مصطفى أبو سريع.



