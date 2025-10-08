احتفلت الفنانة نيللي كريم والفنان أشرف عبدالباقي، بتأهل المنتخب الوطني لمونديال كأس العالم 2026 للمرة الرابعة، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نيللي كريم، صورة لها مع نجم المنتخب محمد صلاح، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "مليون مبروك لمصر التأهل لكأس العالم".

فيما كتب أشرف عبدالباقي، عبر حسابه على إنستجرام: "ألف مبروك يا رجالة، مبروك مصر في كأس العالم".

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب جيبوتي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل ثلاثية منتخب مصر كلاً من: إبراهيم عادل في الدقيقة 8 ومحمد صلاح في الدقيقتين 14 و 84.

ورفع الفوز رصيد منتخب مصر إلى النقطة 23 متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته ومتأهلاً لكأس العالم 2026 بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو، فيما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.