في إنجاز جديد يُضاف إلى مسيرته الفنية المتميزة، منحت SACEM (الجمعية الفرنسية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى) الملحن المصري محمد يحيي وسام كـ"عضو جولدن" كمُصنّف دولي، تقديرًا لمجمل أعماله التي تركت بصمة واضحة في صناعة الموسيقى على مدار أكثر من 25 عامًا من العطاء والإبداع مع كبار نجوم مصر والوطن العربي.

وفي أول تعليق له على هذا التكريم، قال محمد يحيى: سعيد جدًا بالحصول على وسام ساسيم كعضو جولدن، وهو شرف كبير بالنسبة لي، لأنه يعكس التقدير الحقيقي للعمل الموسيقي الذي أقدمه.

وأضاف هذا التكريم ليس لي وحدي، بل لكل فنان ومطرب وشاعر وثقوا في ألحاني وشاركوني النجاح خلال مسيرتي، وفخور بأن الموسيقى التي قدمتها استطاعت أن تعبر الحدود وتصل لقلوب الناس في أماكن مختلفة.

ووجّه محمد يحيي إهداء خاصًا إلى كل الفنانين الذين تعاون معهم، وإلى الجمهور الذي صدّق ألحانه وتفاعل معها على مدار السنوات، معتبرًا أن هذا النجاح لا يخصه وحده، بل هو انتصار لكل صناع الموسيقى في الوطن العربي.

وأشار: هذه الخطوة تشجعني على الاستمرار في تقديم موسيقى تليق بالجمهور، وتُعبّر عن مشاعر الناس وتلامس وجدانهم، وأعدكم أن القادم سيكون أكثر تميزًا.

وتعد هذه العضوية تكريمًا خاصًا للمبدعين الذين أثرت أعمالهم الساحة الفنية بشكل ملحوظ، وأثبتت حضورها على المستويين المحلي والدولي، وهو ما يعكس مدى تأثير موسيقى محمد يحيى على مختلف الأجيال والمستمعين في الوطن العربي وخارجه.

وتعاون الملحن محمد يحيى في مشواره الغنائي مع عدد من كبار النجوم منهم عمرو دياب ومحمد حماقي وإليسا وجورج وسوف وتامر حسني وراغب علامة وآمال ماهر وتامر حسني وبهاء سلطان وغيرهم