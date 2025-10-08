مسلم يوضح حقيقة عودته لطليقته: "كل اللي اتقال تريند كدب"

خرج مطرب المهرجانات مسلم عن صمته بعد تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم عودته إلى طليقته، مؤكدًا أن ما تم تداوله "مجرد تريند".

وكتب "مسلم" عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع "إنستجرام": "إيه القرف ده، بجد الناس بقت مستنية أي تريند وخلاص، حتى في البيوت والزواج والطلاق بقى هزار وتريند، جبت امبارح تليفون جديد عادي جدًا زي أي بني آدم بيغير تليفونه كل سنة، يقوم صاحب الستور ينزل فيديو قديم ليا أنا وطليقتي، ويعمل إنه جديد، وإن أنا بجيب ليها هدية وأنا أصلاً بجيب ليا".

وأضاف: "ومتصور باتنين من عنده لأنّي كنت بنقي بينهم، وهي اختارت واحد بس أروح ألاقيه عامل تريند على حسابه، وقال إننا رجعنا لبعض، بجد مش مقدر حجم المشاكل اللي ممكن يعملها، أنا بس حبيت أوضح علشان ما بحبش المرض وحب الشهرة، الصور اللي نزلها معمولة بالـAI، وأنا دفعت تمن التليفون زي أي إنسان عادي جدًا، وأنا ويارا مفيش بينا غير كل احترام".

وأعلن المطرب مسلم إنفصاله عن زوجته يارا تامر، وذلك عبر خاصية "الاستوري" في حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقال مسلم :" تم الطلاق بيني وبين مراتي ودا بسبب مشاكل أهلي وفضحتني قدام الناس حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب وخلى بينا مشاكل وكلام زي الزفت في السمعة والشرف والأعراض".

وتابع: "حلم واحدة إنها تعيش مبسوطة لا أكثر ولا أقل ومش مسامح أختي ولا أمي ولا أخواتي كلهم بجد على كل حاجة وصلوني ليها أنا بجد بعد الست دي مفيش ست هتخش حياتي تاني وشكرا أوي على الظروف".

