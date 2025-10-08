إيمي طلعت زكريا تحيي الذكرى السادسة لرحيل والدها: "وحشتني أوي يا طاطا"

أحيت إيمي طلعت زكريا الذكرى السادسة لرحيل والدها الفنان الراحل طلعت زكريا، والتي توافق اليوم 8 أكتوبر.

ونشرت إيمي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مجموعة صور لوالدها، وعلّقت قائلة: "8 أكتوبر الذكرى السنوية الـ6 لبابا حبيبي، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة ولأمواتنا جميعًا، وحشتني أوي يا طاطا".

يُذكر أن الفنان الراحل طلعت زكريا بدأ مسيرته الفنية في المسرح قبل أن ينتقل إلى السينما والتلفزيون، وحقق نجاحًا واسعًا في عدد من الأعمال الكوميدية التي تركت بصمة لدى الجمهور، أبرزها: "طباخ الريس"، "حاحا وتفاحة"، "بخيت وعديلة 2"، "ملائكة الشوارع"، و"التجربة الدنماركية".

وكان آخر أعماله السينمائية فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" عام 2017.

