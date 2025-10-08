"سمراء النيل".. داليا البحيري تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)

شاركت الفنانة داليا البحيري على جمهورها مجموعة صور خطفت بها الأنظار ولاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

ونشرت داليا إطلالتها عبر حسابها على إنستجرام، وظهر ببدلة أنيقة باللون البنفسجي.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت أبرزها: "بحبك"، "دود العسل"، "قمر"، سمراء النيل"، "جميلة"، الله يحميكي".

وكانت آخر مشاركات داليا البحيري الفنية بفيلم "أولاد حريم كريم" عام 2023، وشاركها البطولة مصطفى قمر، خالد سرحان، علا غانم، بسمة، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

