علّق الناقد الفني طارق الشناوي على أزمة المخرج الشاب محمود يحيى، بعد إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام بسبب أزمة عرض فيلمه الجديد، وذلك عبر منشور على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".

وكتب الشناوي: "علمت من المخرج الصديق سعد هنداوي أن المخرج الشاب محمود يحيي أوقف الإضراب عن الطعام، أنتظر أن نناقش الأمر بهدوء، والسؤال هو كيف نحمي المبدعين في بلادنا من الإقدام على التهديد بالانتحار؟".

وتابع: "كنت ولا أزال رافضًا لاستخدام هذا السلاح مهما كانت الأسباب، إلا أن هذا لا يمنعني من أن أطالب بتدخل نقابة السينمائيين لتهيئة مناخ صحي لكل مبدع في بلادي يريد التعبير عن نفسه ولا يجد منفذًا ولا نافذة".

وكان المخرج سعد هنداوي كشف عن تواصل نقابة المهن السينمائية مع المخرج محمود يحيى وشركة التوزيع، في محاولة لحل أزمة عرض فيلمه تجاريًا.

وكتب هنداوي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" "تم التواصل الآن مع الأستاذ مسعد فودة نقيب السينمائيين، وجاري التحرك فورًا في اتجاهين الوقوف على الحالة الصحية للمخرج محمود يحيى، وعقد اجتماع معه ومع شركة التوزيع لمحاولة إنهاء أزمة توزيع الفيلم وعرضه عرض تجاري، شكرًا سيادة النقيب على الاستجابة".

وكشف المخرج محمود يحيى، في وقت سابق عن موقفه من إعلان إدارة سينما زاوية، موافقتها على عرض فيلمه "أختيار مريم"، وتأكيدها أن الموافقة تمت تقدير حالته الصحية بعد دخول المخرج في إضراب عن الطعام، وكتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بخصوص بيان زاوية بعرض فيلمي اختيار مريم،حتى الآن لم أتلق عرض رسمي عبر شركة التوزيع، ولن أتسرع بالاحتفال وكسري صيامي قبل تحقيق مطلبي وهو عرض عادل، عرض عادل، عرض عادل لفيلمي كبقية الأفلام والمخرجين الذين لا أقل ولا يقل فيلمي عنهم قيمة وأهمية وأحقية. والحكم للجمهور والنقاد، الله مع الصابرين".

