تفاصيل احتفال مي فاروق بطرح ألبومها "تاريخي"

تستعد المطربة مي فاروق، للاحتفال بطرح ألبومها "تاريخي"، بحضور صناعة من الشعراء والملحنين والموزعين، مساء اليوم الأربعاء.

وتتحدث مي فاروق، عن كواليس تقديمها الألبوم الذي ضم 9 أغاني، في مؤتمر صحفي يسبق الحفل، ويقام بالتعاون مع شركة مزيكا، مساء اليوم الأربعاء، في أحد فنادق التجمع الخامس.

وطرحت مي "تاريخي"، وهي الأغنية التاسعة والأخيرة من الألبوم الذي حمل اسمها، عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، وهي من كلمات نادر عبدالله، ألحان مدين، توزيع يحيى يوسف.

ويضم ألبوم مي، الذي بدأت طرح أغانيه في فبراير 2025، 9 أغاني وهي "باركوا"، و "سلطانة"، و "ميزني"، و"كان نفسي أقابله"، و "اللي شافنا"، و"بنات العقل"، و "ضحكت فجأة"، و"تاريخي"، و"أنا اللي مشيت".

وتعاونت مي فاروق، في ألبومها مع الشعراء تامر حسين، ونادر عبد الله، و عبد الرحمن محمد، ومن الملحنين عزيز الشافعي، و مدين، وتامرعاشور، والملحن الراحل محمد النادي.

وتولى توزيع الأغاني موسيقيا، أحمد عبد السلام، توما، وأحمد إبراهيم، نادر حمدي، هاني يعقوب، ويحيى يوسف.

وتشارك مي فاروق، في إحياء الحفل المقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا، ضمن فعاليات الدورة 33 لمهرجان الموسيقى العربية، وذلك يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر.