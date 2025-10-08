بالذكاء الاصطناعي.. نادين الراسي بإطلالة جريئة على دراجة نارية

أثارت الفنانة اللبنانية نادين الراسي الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة بتقنية الذكاء الاصطناعي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت نادين في الصورة وهي تجلس على دراجة نارية، مرتدية توبًا قصيرًا باللون الزيتي يكشف عن بطنها، مع جاكيت بيج مفتوح وبنطال جينز واسع بفتحات عند الركبتين.

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصورة، وجاءت أبرز التعليقات: "جميلة"، "مرعبة"، "برنسية"، و"معقولة هذه بطنك؟"، "جميلة حتى بـ Ai".

يُذكر أن آخر أعمال نادين الراسي كان مسلسل "عرابة بيروت"، وشارك في بطولته نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، جيسي عبدو، ورولا بقسماتي، وهو من تأليف مازن طه وإخراج فيليب أسمر.

