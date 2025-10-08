فدوى عابد في عيد ميلادها: "أتمنى أن تزول الحرب وتتحرر فلسطين"

بجلسة تصوير جريئة.. شاكيرا تخطف الأنظار في أحدث ظهور على السوشيال ميديا

احتفلت الفنانة فدوى العابد بعيد ميلادها الذي يتزامن اليوم 7 اكتوبر.

ونشرت فدوة مجموعة صور مختلفة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "ممتنة للغاية لكل الحب الذي أتلقاه اليوم، أمنيتي الوحيدة في عيد ميلادي هي أن تنتهي هذه الحرب وتزول الفظائع لكي تتحرر فلسطين".

تلقت التهنئة من الفنانة صبا مبارك، والتي كتبت: "عيد ميلاد سعيد يا مليء بالحب الموهوبة الجميلة من الداخل والخارج فدوى أحبك مثل شروق الشمس".

شاركت الفنانة فدوى عابد في مسلسل"فات الميعاد"، المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف عاطف ناشد، إسلام أدهم، وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، ومحمد أبو داوود.

