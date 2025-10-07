كتب - معتز عباس:

تصوير / نادر نبيل:

انطلقت فعاليات الدورة الثانية من مهرجان "جيلنا" للأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي والذي يقام هذه الدورة تحت شعار "الفن من أجل الحياة"، والتي تحمل اسم الفنان الراحل لطفي لبيب.

شهد حفل الافتتاح حضور عددًا من نجوم الفن،الذين أثْروا الساحة الفنية بأعمالهم المتنوعة، ومن ثم تكريمهم على تلك الأعمال، أبرزهم شيخ المصورين المصور حسام دياب، الفنان هشام شيكو، الفنانة هنا شيحة، الفنان محمد عبد الرحمن توتا، المخرج عمرو نبيل، الفنانة القديرة عايدة رياض، الفنان أحمد كمال، والمصور الصحفي عمرو نبيل.

ويحمل المهرجان هذا العام اسم الفنان لطفي لبيب، تقديرًا لعطائه الفني الكبير في السينما المصرية، ومكانته الكبيرة في قلوب الجمهور، حيث يُعد من أبرز نجوم الكوميديا والدراما في العقود الأخيرة.

كرمت إدارة مهرجان جيلنا الفنان الراحل لطفي لبيب، حيث حملت الدورة اسمه، تقديرًا لمسيرته الفنية الكبيرة في الفن السينما، وتظهرت ابنته متأثرة أثناء تسلمها درع التكريم على خشبة المسرح، وسط تصفيق كبير من الحاضرين.

كما بكت أحد أفراد أسرة الراحل لطفي لبيب، خلال عرض فيلم تسجيلي عن رحلتها الفنية في افتتاح الدورة الثانية للمهرجان، وسط تأثر شديد من الحضور.

شهد المهرجان تأثر الفنانة عايدة رياض لحظة تكريمها، بعد حديثها عن الراحل لطفي لبيب في مهرجان جلينا، قائلة: "أنا سعيدة جدا أنني موجودة النهاردة في مهرجان جيلنا الفن من أجل الأحياء، النهاردة وفي لحظة تكريم الفنان الراحل انسان قبل ما يكون فنان قدير ومحب للجميع، ألف رحمة ونور عليه".

