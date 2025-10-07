إعلان

وسط البحر.. عبير صبري تنشر جلسة تصوير جريئة والجمهور يعلق

كتب : سهيلة أسامة

04:41 م 07/10/2025
خضعت الفنانة عبير صبري لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، تودع بها فصل الصيف بإطلالة لافتة.

وظهرت "عبير" بإطلالة صيفية أنيقة وجريئة، إذ ارتدت طقمًا مكونًا من توب قصير وجيبة طويلة من نفس القماش باللون البرتقالي مع الأصفر المنقوش.

وحازت الصور على إعجاب واسع من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "حلوة أوي"، "قمر يا روحي"، "ملكة جمال"، "ماشاء الله"، "قمة الأناقة والجمال والشياكة".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير صبري كان مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

عبير صبري جلسة تصوير فصل الصيف اطلالة عبير صبري

