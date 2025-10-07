إعلان

جريئة وأنيقة.. أبرز إطلالات هنا الزاهد بعد تصدرها التريند

كتب : نوران أسامة

03:04 م 07/10/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد (1)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد (3)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد (4)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد (5)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد (6)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد (7)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد (8)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد (9)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد (10)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد (2)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد (13)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد (12)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد (15)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد (16)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد (14)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد (18)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد (19)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد (1)_1
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد (20)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد (22)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد (23)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد (24)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد (17)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد (21)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدّر اسم الفنانة هنا الزاهد تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد إطلالتها الأخيرة التي خطفت بها الأنظار، إذ ظهرت بفستان أنيق وجريء.

وفي هذا السياق، يعرض لكم مصراوي أبرز إطلالات الفنانة هنا الزاهد التي تألقت خلالها خلال الفترة الماضية.

وتشارك هنا الزاهد في فيلم "الشاطر"، من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أمير كرارة، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، وعدد آخر من الفنانين، ويشارك الفنان خالد الصاوي كضيف شرف، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي.

الفنانة هنا الزاهد إطلالات هنا الزاهد هنا الزاهد تتصدرة تريند جوجل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بقرار من الرئيس.. ألف جنيه حافز شهري للمعلمين بداية من هذا الموعد
وزير الخارجية: 57 دولة عربية وإسلامية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط واحد
"طارئة وصعبة".. أحمد مرتضى منصور يعلن تعرض والده لوعكة صحية
خلال توقيع كتابيه.. أبو الغيط يكشف حقيقة أشرف مروان برواية مبارك عن السادات
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين بشأن نوعية الملابس