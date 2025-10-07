"شرف لمصر".. حسين فهمي يهنئ خالد العناني بعد فوزه برئاسة اليونسكو

هنأ الفنان حسين فهمي الدكتور خالد العناني بعد فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، عقب عملية التصويت التي جرت الإثنين للمجلس التنفيذي للمنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونشر "فهمي" صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "أتقدّم بأصدق التهاني والتبريكات للدكتور خالد العناني بمناسبة حصوله على منصب المدير العام لليونسكو، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في تمثيل مصر خير تمثيل في هذا المحفل الدولي الكبير. شرف لمصر وللعالم العربي كله، مع خالص التقدير".

وأسفرت عملية التصويت بالمجلس التنفيذي للمنظمة عن فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام الجديد لليونسكو، خلفًا للفرنسية أودري أزولاي، وذلك بعد حصوله على 55 صوتًا مقابل صوتين فقط لمنافسه من الكونغو.

