رحل عن عالمنا الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

ويعد الراحل، من أبرز رموز الأزهر الشريف، الذين كانت لهم مواقف وأراء تجاه الموسيقى والغناء.

وتحدث الراحل، الذي شغل مناصب أستاذ الحديث وعلومه، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، عن الأغاني التي أحبها لكوكب الشرق أم كلثوم، وقال: "سمعت محمد عبد الوهاب وأم كلثوم، أغانيها الدينية، مثل قصيدة (ولد الهدى)،و (سلوا قلبي)، والقصائد الدينية التي أخذوها من شعر أحمد شوقي، والإمام البوصيري".

وتابع: "في قصيدة (نهج البردة)، كان أداء أم كلثوم، يوضح المعنى، لدرجة أن شيخنا الإمام الغزالي (رحمه الله)، قال: من يقول لا على أم كلثوم، وهي تقول، الدين يسر، والخلافة بيعة، والأمر صورة، والحقوق خلاص".

وكشف د.أحمد عمر هاشم، عن موقفه من دخول الموسيقى على الأعمال الدينية، مؤكدا أنه لا حرمانية لدخول الموسيقى على الأناشيد والابتهالات الدينية، وأشار إلى أن تلك الابتهالات لا يوجد بها إسفاف أو مخالفة للشرع ولكنها تكون في حب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حب آل بيته الكرام.

وقال الراحل، خلال ظهوره في برنامج "أحاديث الفتنة": "كل الغناء حلاله حلال وحرامه حرام، فإذا كانت الموسيقى والغناء خالية من الإسفاف والتغزل وغير الأخلاق فهو حرام، أما إذا كان مدحا في الرسول وذكر لأخلاقه وفضائله فهو حلال ولا مانع له".

وأوضح أن أهل المدينة خرجوا جميعا كبارا وصغارا يغنون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن بنات بني النجار غنوا مفتخرين بانتمائهم لقبيلتهم ولم يمنعهم الرسول ولم ينكر عليهم هذا الغناء.

وأكد أحمد عمر هاشم، خلال ظهوره في برنامج "المسلمون يتسائلون" ، أنه مع فتوى تحريم غناء القران، مؤكدا أن القران يجب أن يتلى تلاوة تليق بعظمته.

د.أحمد عمر هاشم عن مطربه المفضل



د.أحمد عمر هاشم عن الموسيقى و الغناء



حديث أحمد عمر هاشم عن تحريم غناء القرأن



