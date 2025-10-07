بعد إحالته للمحاكمة الجنائية.. أغاني وضعت محمد رمضان بأزمات قانونية



يواجه الفنان محمد رمضان، أزمة قانونية جديدة، بعد إحالته للمحاكمة الجنائية، بسبب طرحه أغنية "رقم واحد يا أنصاص"، دون الحصول على التصاريح اللازمة.



وأشارت الدعوى القضائية، التي أقيمت ضد الفنان محمد رمضان، أن الأغنية تحرض على العنف وتخالف الأعراف العامة،و قدمت دون الحصول على التصاريح اللازمة.



وأصدر المكتب الإعلامي لـ محمد رمضان بيان صحفي، أكد فيه حصوله على جميع التراخيص من الجهات المختصة لعرض الأغنية المذكورة، وعلى احترام القانون.

وتعد أغنية "رقم واحد يا أنصاص" وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان مصطفى تاج، وتوزيع إيهاب كولبيكس، أحدث الأغاني التي يواجه بسببها الفنان محمد رمضان، أزمة قانونية، وهو ما نرصده في التقرير التالي.



"أنا أنت"



عقب طرح "أنا أنت"، قدمت أسرة "هلهل"، بلاغ رسمي ضد الفنان محمد رمضان، إلى النائب العام.



وأكد المحامي أحمد هلهل المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، تمسك أسرة "هلهل"، بالبلاغ المقدم، متهما الفنان محمد رمضان، بالإساءة إلى الأسرة في كلمات في آخر أغانيه "أنا أنت".

وطالب بإزالة اسم العائلة من الأغنية، مؤكدا أنها تتضمن كلمات تفرقة عنصرية و تحمل إساءة إلى طبقات معينة من المجتمع".



برج الثور



أثار الفنان محمد رمضان، غضب أسرة الرئيس الراحل السادات، عقب طرح أغنية بعنوان "برج الثور"، ووصل الأمر إلى حد تقديم طلب إحاطة في مجلس النواب، بسبب تقليده الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وتقدّم النائب كريم طلعت السادات، بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، ووصف ما قام به النجم محمد رمضان، أنه يشكّل إهانة لرمز وطني عظيم، ودعى إلى معاقبة كل من يرتكب تجاوزاً بحق الرئيس الراحل.

وظهر النجم محمد رمضان، في الكليب، وهو يقوم بتقليد صوت وطريقة حديث الرئيس الراحل السادات، وهو يقول: "مواليد برج الثور يعرفون بثباتهم وصبرهم الكبيرين".



خمسة كل خميس



واجه الفنان محمد رمضان، أزمة عقب طرح أغنية "خمسة كل خميس"، التي قدمها ضمن أحداث فيلم " ع الزيرو"، وتم حذفها من موقع يوتيوب، بعد مطالبة ماندو برودكشن بحقوق الطبع والنشر.



وكشف الفنان أحمد خالد الشهير بـ "كزبرة"، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن دوره في حذف الأغنية، وكتب: "تم قفل تراك خمسة للنجم محمد رمضان، وده حقي طبعا لأنه تراكي كلمات وألحان وغناء، النجم نزل أغنية خمسة بعد نزول أغنيتي بشهر، خد كلمات ولحن فاتم اتخاذ إجراء القفل وده أقل حقوقي".



رقم واحد

أغنية أنا أنت









أغنية خمسة



أغنية برج الثور







