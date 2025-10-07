إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة والدة الفنانة غالية بن علي، بكاء ابنة ياسر جلال قبل سفر ابنته إلى ألمانيا، مخرج فيلم "اختيار مريم" يضرب عن الطعام، قرار صادم من نجل فضل شاكر بعد تسليم والده للجيش اللبناني، نجوم الفن يحتفلون بذكرى انتصار حرب أكتوبر، وغيرها من الأخبار.