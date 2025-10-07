أطلقت "شركة تايني جرين راينو" أحدث أعمالها الإعلامية، برنامج برنامج "وان تو وان" (Show 121)، والتي وصفته بأنه الأول من نوعه في الوطن العربي والشرق الأوسط، من حيث استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الشركة أن البرنامج يتمحور حول تجربة بصرية ووجدانية عميقة تعتمد بالكامل على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لخلق بعد جديد في المقابلات التلفزيونية.

أعلنت شركة "تايني جرين راينو، عن مشاركة الإعلامي رامي رضوان في إطلال برنامج "وان تو وان"، بعد النجاح الذي حققه برنامجيها السابقين "دقيقة نفهم" و"ذا بوك كاست".

كما تستعد الشركة قريباً لإطلاق الموسم الثاني من برنامج "دقيقة نفهم"، استمراراً لنهجها في الجمع بين الإبداع والتأثير.

من جانبه أعرب رامي رضوان عن سعادته بانضمامه إلى شركة تايني جرين راين، وحماسه الشديد لإطلاق برنامج "وان تو وان" الذي يعد بالفعل تجربة إعلامية فريدة ومختلفة، تعكس مستقبل صناعة الإعلام.

يعتمد برنامج "وان تو وان" (Show 121) ، على مواجه النجم نفسه بدون مذيع بالشكل التقليدي، من خلال شاشة ضخمة يُعرض عليها أكثر من 25 مشهداً مُبتكراً بالذكاء الاصطناعي تجسّد مراحله العمرية المختلفة: الماضي، الحاضر، والمستقبل.

خلال هذه التجربة، يستمع الضيف إلى صوته وهو يطرح عليه أسئلة شخصية وعميقة، ليصبح الحوار أقرب إلى جلسة ذاتية نفسية عميقة يعيشها المشاهد مع النجم.

شهد الموسم الأول مشاركة نخبة من أبرز النجوم، من بينهم، يسرا، هشام ماجد، بيومي فؤاد، معتز التوني، كريم فهمي ومحمد ممدوح.

اقرأ أيضا..

"فستان قصير".. تارا عماد تخطف الأنظار بجلسة تصوير جريئة في باريس

بكواليس من فيلم "مهمة في تل أبيب".. نادية الجندي تحتفل بذكرى انتصار أكتوبر