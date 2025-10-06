شهدت الدورة الحادية والأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مساء اليوم، حفل ختامها الكبير الذي يتضمن إعلان نتائج مسابقة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو، والتي تعد من أبرز الفعاليات الداعمة للمواهب الشابة في مجال كتابة السيناريو في مصر والعالم العربي.

وقام الإعلامي الكبير الدكتور عمرو الليثي، رئيس مجلس أمناء الجائزة ونائب رئيس غرفة صناعة السينما، بتوزيع الجوائز والدروع على الفائزين بحضور أعضاء لجنة التحكيم وجمهور المهرجان، حيث تبلغ قيمة الجوائز هذا العام 50 ألف جنيه مصري.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من صناع السينما المصريين،هم:

الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال رئيسًا للجنة، وعضوية كل من الدكتورة ثناء هاشم أستاذة السيناريو بالمعهد العالي للسينما، والمخرجة كوثر يونس.

وأكد الدكتور عمرو الليثي، أن المسابقة هذا العام شهدت منافسة قوية بين المبدعين الشباب، مشيدًا بما قدمه المتسابقون من نصوص تعكس عمق الفكر السينمائي المصري وقدرته على التجدد.

وأضاف الليثي: "نهدف من خلال جائزة ممدوح الليثي إلى اكتشاف جيل جديد من كتاب السيناريو القادرين على صناعة دراما وسينما تعبر عن واقعنا وتعزز هويتنا الثقافية".

وأشار الليثي إلى أن المسابقة تأتي تخليدًا لاسم الراحل ممدوح الليثي، أحد مؤسسي مهرجان الإسكندرية السينمائي، والحاصل على جائزة الدولة التقديرية في السيناريو، والذي خصصت أسرته بعد وفاته جائزة سنوية تحمل اسمه تقديرًا لدوره في إثراء صناعة الدراما والسينما المصرية.

وتُمنح الجائزة لأفضل ثلاثة سيناريوهات، كما تهدف إلى توثيق الصلة بين المبدعين الجدد والوسط السينمائي، وخلق جسر دائم للتواصل بين الأجيال في مجالات التأليف والدراما.

ويضم مجلس أمناء المسابقة كوكبة من كبار رموز السينما والفن المصري، من بينهم: المخرج الكبير مسعد فودة نقيب السينمائيين، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، والمخرج هاني لاشين.

وبذلك تواصل جائزة ممدوح الليثي رسالتها في دعم الإبداع الشاب، وترسيخ مكانة السيناريو كأحد الأعمدة الأساسية للدراما والسينما المصرية.