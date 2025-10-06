في ذكرى نصر أكتوبر.. أغاني عانقت البنادق وأشعلت الحماس

حرص صناع الأغنية المصرية، شعراء وملحنين ومطربين ومطربات، على أداء دور وطني، قبل وأثناء حرب نصر أكتوبر العظيم، منهم من حرض على حمل السلاح، ومنهم من حملت أغانيه بشارات النصر.

ومع احتفالنا اليوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر، بالذكرى 52 لنصر أكتوبر العظيم، نرصد أبرز الأغاني التي أشعلت حماس كل مصري وعربي.

"إنا فدائيون"

كوكب الشرق أم كلثوم، كانت في صدارة المشهد الوطني، وقدمت عقب هزيمة 67 مجموعة أغاني دعت فيها للمقاومة بكل حماس، ومنها "إنا فدائيون"، و "حق بلادك" التي قالت فيها " قوم بإيمان وبروح وضمير دوس على كل الصعب وسير"

خلي السلاح صاحي

وقدم عبد الحليم حافظ، من كلمات عبد الرحمن الأبنودي، وألحان بليغ حمدي "عدى النهار"، و " المسيح"، و حرض الجنود على التضحية من أجل الوطن ، في "فدائي"، و"خلي السلاح صاحي"، و "أحلف بسماها و بترابها"، و"أبنك يقولك يا بطل"، و "سكت الكلام والبندقية اتكلمت" سنة 1969.

"يا بيوت السويس"

و قدم محمد حمام "يا بيوت السويس استشهد تحتك وتعيشي إنتي"

وشهدت الفترة نفسها، دورا هاما لفرق مدن القناة، وفي مقدمتها فرقة "ولاد الأرض"، التي كونها كابتن غزالي، في محافظة السويس، ومن أغانيها " فات الكتير يا بلدنا"

وفي الإسماعيلية وعلى أنغام آلة السمسمية، قدم عبده العثماني، من كلمات وألحانه " يادنيا سامعاني"

يا حبيبتي يامصر

غنت شادية سنة 1970 "يا حبيبتي يا مصر"، و "أم الصابرين".

ومن قلب ميادين مصر، أطلق محمد نوح ، من كلمات الشاعر إبراهيم رضوان، صيحاته الحماسية "مدد مدد شدي حيلك يا بلد".

راجعين

"راجعين في إيدنا سلاح، راجعين رافعين رايات النصر"، كانت الأغنية النبوءة التي كتبت كلماتها نبيلة قنديل، ووضع لحنها علي إسماعيل، وكان المخرج يوسف شاهين، يعد لتقديمها في فيلم " العصفور"، وفور سماعه بيان القوات المسلحة ببداية حرب أكتوبر، تواصل مع رئيس الإذاعة بابا شارو، واهداه الأغنية، وكانت الأولى التي تذاع بعد ساعات من العبور.

وأقام الملحن بليغ حمدي، معسكر عمل داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون، في أول أيام حرب أكتوبر، ومع الشاعر عبدالرحيم منصور، قدما مع المجموعة "بسم الله الله أكبر بسم الله"

على الربابة

وقدمت المطربة وردة "على الربابة"، وغنت المطربة شادية "عبرنا الهزيمة"، وحرصت الفنانة سعاد حسني، على المشاركة بتقديم "دولا مين"

وقدمت المطربة شهرزاد "سمينا وعدينا"، كما غنت فايزة أحمد "صباح النصر يا مصريين"، و "النصر لمصر"

أما العندليب عبد الحليم حافظ، فغنى " صباح الخير ياسينا"، و "لفي البلاد يا صبية"، و"الفجر لاح"، و"قومي يامصر"، ومن بعدها توالت أغاني "عاش اللي قال"، و "النجمة مالت ع القمر"

