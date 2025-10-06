"أنا عاجزة".. فريدة سيف النصر تطلب من جمهورها الدعاء لشقيقها

"حصلت على منحة تفوق".. بكاء ابنة ياسر جلال قبل سفرها ألمانيا "فيديو"

طالبت الفنانة فريدة سيف النصر، جمهورها، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، الدعاء لشقيقها بدر الدين

وكتبت: "حبايبي في الله من قلب موجوع على وجع قلب أخوه اللي سكنوا رحم واحد وطعامهم من دم ولحم ولبن واحد، صعب يا قلبي تستغيث بيا وتقولي قلبي بيوجعني يا فريدة ادعي لي"

وتابعت: "أنا كل نقطة دم ونفس فيا بيدعيلك وكمان هطلب من الطيبين يدعوا لبدر الدين أخويا حبيبي، الدعاء يرفع البلاء ويغير القدر، وسيستجيب الله فلا نعلم من أقربنا لله يسمع دعاؤه"

وأضافت: "فضلا وليس أمرا الحالة صعبة ولا صعب على الله سيجعله سهلا بدعائنا، والله أنا اللي قلبي واجعني دلوقتي نغزات على كل آه منه ودموعي في حلقي مرة، يارب لأول مرة بيطلب حاجة معرفش أعملها أنا عاجزة يارب"

وكان شقيق الفنانة فريدة سيف النصر قد نقل المستشفى منذ أيام، بعد تعرضه لوعكة صحية بسبب آلام في القلب والكلى