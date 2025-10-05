خطفت الفنانة منى زكي أنظار المتابعين وجمهورها على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مع زوجها النجم أحمد حلمي.

ونشرت منى صورًا مع أحمد حلمي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة ساحرة مرتدية فستان طويل باللون الأحمر، بينما ارتدى "حلمي" بدلة كاجوال.

تفاعلت نجمات الفن مع الصور، وكان أبرزهن، الفنانة عبير صبري، الكاتبة إنجي علاء، النجمة ليلى علوي، الفنانة كندة علوش، وغيرهم.

ونالت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: "لايقين على بعض"، "البرنس والبرنسيسة"، ملكة جمال"، "قمر حياتنا".

يذكر أن الفنانة منى زكي كانت آخر أعمالها السينمائية فيلم "رحلة 404" تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة شيرين رضا، محمد فراج، محمد ممدوح، محمد علاء، حسن العدل، عارفة عبدالرسول، جيهان الشماشرجي.

