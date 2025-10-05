إعلان

بحضور النجوم والأبطال.. بدء العرض الخاص لفيلم "هيبتا 2"

كتب : معتز عباس

10:10 م 05/10/2025
    رانيا يوسف وزوجها في العرض الخاص لفيلم هيبتا 2 (1)
    رانيا يوسف وزوجها في العرض الخاص لفيلم هيبتا 2 (2)
    سلمى أبو ضيف وزوجها في العرض الخاص لفيلم هيبتا 2
    مايان السيد. في العرض الخاص لفيلم هيبتا 2 (1)
    جيهان الشماشرجي وكريم قاسم وسلمى ابو ضيف في العرض الخاص لفيلم هيبتا 2 (2)
    مايان السيد. في العرض الخاص لفيلم هيبتا 2 (3)
    هادي الباجوري ومحمد صادق في العرض الخاص لفيلم هيبتا 2
    مايان السيد. في العرض الخاص لفيلم هيبتا 2 (2)
    جيهان الشماشرجي وكريم قاسم وسلمى ابو ضيف في العرض الخاص لفيلم هيبتا 2

تصوير - إسلام فاروق:

انطلق منذ قليل العرض الخاص لفيلم "هيبتا 2 : المناظرة الأخيرة"، والمقام حاليا في إحدى دور العرض بالسينمات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور نجوم الفن وأبطال العمل السينمائي.

حضر العرض الخاص، الفنانة جيهان الشماشرجي والفنانة مايان السيد والفنانة سلمى أبو ضيف، حيث حرصن على التقاط الصور التذكارية، إضافة إلى ذلك حضور الفنان كريم قاسم، والمخرج هادي الباجوري، والمؤلف محمد صادق، وآخرين.

كما حضر العرض الخاص الفنانة رانيا يوسف وزوجها المخرج أحمد جمال، في أحدث ظهور للثنائي على إعلان زواجهما في حفل زفاف نجل بيومي فؤاد.

فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة بطولة الفنان كريم فهمي، منة شلبي، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، مايان السيد، محمد ممدوح، حسن مالك وآخرين، ومن المقرر طرحه بدور العرض يوم 8 أكتوبر الجاري في مصر و9 أكتوبر بجميع الدول العربية.

فيلم هيبتا 2 دور العرض جيهان الشماشرجي مايان السيد سلمى أبو ضيف

