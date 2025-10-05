بحضور النجوم والأبطال.. بدء العرض الخاص لفيلم "هيبتا 2"

"لايقين على بعض".. منى زكي وأحمد حلمي يخطفان الأنظار في جلسة تصوير جديدة

تصوير - إسلام فاروق:

انطلق منذ قليل العرض الخاص لفيلم "هيبتا 2 : المناظرة الأخيرة"، والمقام حاليا في إحدى دور العرض بالسينمات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور نجوم الفن وأبطال العمل السينمائي.

حضر العرض الخاص، الفنانة جيهان الشماشرجي والفنانة مايان السيد والفنانة سلمى أبو ضيف، حيث حرصن على التقاط الصور التذكارية، إضافة إلى ذلك حضور الفنان كريم قاسم، والمخرج هادي الباجوري، والمؤلف محمد صادق، وآخرين.

كما حضر العرض الخاص الفنانة رانيا يوسف وزوجها المخرج أحمد جمال، في أحدث ظهور للثنائي على إعلان زواجهما في حفل زفاف نجل بيومي فؤاد.

فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة بطولة الفنان كريم فهمي، منة شلبي، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، مايان السيد، محمد ممدوح، حسن مالك وآخرين، ومن المقرر طرحه بدور العرض يوم 8 أكتوبر الجاري في مصر و9 أكتوبر بجميع الدول العربية.