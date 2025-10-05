بالصور.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من أحدث ظهور في باريس

محمد علي رزق يهنئ ماجد الكدواني على نجاح فيلم "فيها إيه يعني".. ماذا قال؟

تواصل الفنانة ياسمين صبري تألقها في عروض الأزياء المقامة في العاصمة الفرنسية باريس.

وخطفت ياسمين أنظار متابعيها على موقع "انستجرام"، بعد ظهورها بإطلالة جريئة وأنيقة، مرتدية فستان قصير ومن فوقه جاكت.

تفاعل المتابعين مع الإطلالة وجاءت التعليقات، كالتالي: "حق الله جميلة"، "ملكة جمال"، "أنيقة كالعادة"، "قمر يا ياسمين"، "برنسيسة العالم".

يذكر أن، ياسمين صبري يعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "المشروع X"، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

