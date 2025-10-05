بالأسود.. تارا عماد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد علي رزق يهنئ ماجد الكدواني على نجاح فيلم "فيها إيه يعني".. ماذا قال؟

تألّقت الفنانة تارا عماد في أحدث ظهور لها بأحد عروض الأزياء العالمية.

ونشرت تارا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة باللون الأسود، إذ ارتدت فستانًا كلاسيكيًا، مع شعر مرفوع ومكياج ناعم أبرز ملامحها.

يُذكر أن آخر أعمال تارا عماد كان فيلم "درويش"، بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، مصطفى غريب، خالد كمال، وإسلام حافظ، من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي.

