أول تعليق من مدحت العدل بعد افتتاح مسرحية "أم كلثوم"

كتبت- نوران أسامة:

هنأت الفنانة إلهام شاهين، نجل الفنان هاني رمزي، بمناسبة زفافه الذي أقيم أمس السبت وسط حضور عدد كبير من النجوم.

ونشرت إلهام شاهين صور الحفل عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "ألف مبروك زفاف ابننا الغالي شادي هاني رمزي وعروسته الجميلة ميرنا، ربنا يسعده، ويفرحك يا هاني إنت وحبيبتي منى بأولادهم بإذن الله".

وأضافت: "بحبكم من كل قلبي وبتمنى لكل عائلة رمزي إخواتي الغاليين كل الخير والسعادة، ودائمًا تجمعنا الأفراح، وربنا يديم صداقتنا الحلوة".

وأقيم الحفل مساء أمس السبت، وشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن: النجمة يسرا، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة ليلى علوي، الفنانة لبلبة، الفنانة عبير صبري، الإعلامية هالة سرحان، الفنان أحمد زاهر، الإعلامي طارق علام، الإعلامي أحمد المسلماني، الفنان علاء مرسي، الفنان ماجد المصري، والفنانة داليا البحيري.

يُذكر أن إلهام شاهين شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ونخبة من النجوم.

اقرأ أيضًا:

عمرو سعد يبدأ رحلة جديدة في ألمانيا ويستعد لـ “عباس الريس” برمضان 2026

أحدث جلسة تصوير جريئة لـ جومانا مراد.. وبوسي تعلق (صور)