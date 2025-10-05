أول تعليق من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر نفسه



كشف الموقع الرسمي للجيش اللبناني، عن موقفه من تسليم المطرب فضل شاكر، نفسه لمخابرات الجيش اللبناني أمس السبت.



ونشر الجيش اللبناني، بيانا اليوم الأحد، جاء فيه: صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٤ مساءً، نتيجة سلسلة اتصالات بين الجيش والجهات المعنية، سلم المطلوب فضل عبدالرحمن شمندر المعروف "شاكر" نفسه إلى دورية من مديرية المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة - صيدا، وذلك على خلفية أحداث عبرا في العام ٢٠١٣".

وتابع البيان: "بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص".



وسلّم المطرب اللبناني فضل شاكر نفسه إلى المخابرات اللبنانية التابعة للجيش، أمس السبت، بعد أكثر من 13 عامًا من الإقامة داخل مخيم عين الحلوة، الذي كان يُعدّ منطقة عصيّة على الأجهزة الأمنية اللبنانية.